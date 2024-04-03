Под крылышком у звезд: Глоба рассказала про три знака зодиака, к которым придет успех с 5 апреля

В начале апреля представителям определенных знаков зодиака удастся поймать хвост удачи, сообщает известная российская предсказательница Тамара Глоба.

Тельцы

Активность этих знаков достигнет высочайшего уровня, что обещает успех в деловых встречах и переговорах, а споры будут разрешаться в их пользу.

Близнецы

Везение придет в творчестве и личной жизни. Весенний период наполнится магией, пробуждая желание восстановить связи с прошлыми друзьями и возможно даже возлюбленными, при этом открывая двери к новым знакомствам.

Львы

Львам захочется развиваться в новой сфере, однако они не упустят возможность уделить внимание близким и друзьям, возможно, предоставив им свою помощь в этот период, пишет ngnovoros.ru.