Ангел направит на светлый путь: кому из знаков Глоба обещает помощника свыше с 5 апреля

Львы, родившиеся под знаком зодиака, могут ожидать поддержки от высших сил с начала апреля. По словам известного астролога Тамары Глобы, они будут сопровождаться Ангелом-хранителем, который поможет им подняться на новый уровень.

Глоба обещает, что Львам вернется интерес к их текущей работе, что приведет к росту успеха и зарплаты. Кроме того, они откроют для себя новое увлечение, в которое погрузятся с головой и достигнут значительных успехов. Это предсказание говорит о перспективах положительных изменений в карьере и личной жизни для представителей этого знака зодиака, пишет ngnovoros.ru.