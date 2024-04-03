Потерять голову от любви и добиться успехов на работе: для кого следующая неделя точно будет удачной

Грядущая неделя обещает быть успешной для многих знаков зодиака, однако некоторые астрологи призывают к осторожности в активных действиях.

Для Овнов уровень энергии будет высок, особенно в сфере работы, но стоит сосредоточиться на планировании. Тельцам необходимо быть экономными и избегать чрезмерных трат, особенно на сладкое и спиртное. Близнецы будут активны, но лучше отложить долгосрочные проекты.

Ракам рекомендуется избегать конфликтов и обратить внимание на взаимопонимание с партнерами. Львам стоит помнить о мерах, а Девам - пристально проверять свою активность. Весам следует быть осторожными во всем, особенно в финансовых вопросах.

Скорпионы могут полагаться на свою интуицию, а Стрельцам - быть осторожными в четверг. Козерогам следует полагаться на собственные силы и соблюдать правила, а Водолеям неделя подходит для обретения популярности и романтики.

Рыбам рекомендуется заботиться о себе и проводить выходные с близкими, сообщает ngnovoros.ru.