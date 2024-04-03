Избранники Бога: Павел Глоба предрек дичайшую волну успеха трем знакам зодиака с 3 апреля

Астролог Павел Глоба рассказал о том, каким трем знакам зодиака повезет с 3 апреля.

Он сообщил, что у представителей этих знаков начнется алмазная полоса, и им будет везти во всем, пишет «Наша газета». Все представители стихии воды смогут уверенно схватить удачу за хвост.

Раки

Ракам важно сейчас не волноваться и не поддаваться эмоциям. Им необходимо действовать, чтобы привлечь удачу. Везение будет сопутствовать тем, кто не сидит на месте.

Скорпионы

Представителям этого знака улыбнется удача, но только в том случае, если они будут крайне осторожны. Им категорические нельзя пить и следует осторожно водить машину. В остальных аспектах месяц для Скорпионов будет очень удачным.

Рыбы

Рыбам стоит соблюдать осторожность в отношении мошенников. Звезды советуют не участвовать в сомнительных авантюрах. Важно не бояться брать инициативу в свои руки, и тогда удача будет сопутствовать в достижении поставленных целей.