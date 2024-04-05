Боги осыпят деньгами: Глоба назвала 3 знака, которых ждет бриллиантовый дождь с 5 апреля

Прогноз на пятницу, 5 апреля 2024 года, от известного астролога Тамары Глобы обещает удивительный успех для этих 3-х знаков зодиака. Итак, Львам предстоят успехи в финансовом плане. Они получат возможность значительного улучшения своего материального положения, смогут позволить себе роскошь, приятно отдохнуть в хорошей компании и даже вложиться в перспективные проекты.

Весам и Скорпионам также суждено финансовое благополучие, а также проявление их интеллектуальных, творческих и спортивных способностей. День будет подходящим для обучения, развития творческих навыков и занятий спортом. Важно внимательно следить за своими расходами, чтобы избежать лишних трат, пишет ngnovoros.ru.