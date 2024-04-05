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Для Козерогов в мае-апреле 2024 наступает шикарное время, Львы взлетят в карьере, однако разведутся

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Для Козерогов в мае-апреле 2024 наступает шикарное время, Львы взлетят в карьере, однако разведутся
Гороскопы
Фото: freepik.com

В апреле и мае 2024 года звезды обещают разнообразные изменения для различных знаков зодиака, пишет ngnovoros.ru.

Овны

Финансовые темы будут в центре вашей жизни. Возможно, открытие бизнеса или получение крупной суммы денег.

Тельцы

Сосредоточьтесь на отношениях с партнером или финансовых вложениях, особенно в недвижимость.

Близнецы

Ожидается раскрытие тайн, возможные финансовые потери и внезапные страстные отношения.

Раки

Фокус на работе, возможно, переезд или новые карьерные возможности.

Львы

Резкий рост в карьере и возможные изменения в личной жизни, включая свадьбу или романтические связи.

Девы

Феноменальное продвижение, обучение и возможность приобрести жилье.

Весы

Крупные сделки и возможное наследство, а также важные изменения в домашней обстановке.

Скорпионы

Личные отношения будут в приоритете, возможны как резкие повороты, так и новые романтические связи.

Стрельцы

Здоровье и работа будут в центре внимания, возможны поездки или прорывы в карьере.

Козероги

Фокус на любви и детях, возможные крупные финансовые успехи, особенно в частном бизнесе.

Водолеи

Вопросы жилья и недвижимости будут важны, возможен переезд или инвестиции в жилье.

Рыбы

Ожидается перемена места жительства, возможно, связанная с переездом за границу, а также возможные карьерные прорывы.

Информационное агентство «Informing»

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