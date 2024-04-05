Для Козерогов в мае-апреле 2024 наступает шикарное время, Львы взлетят в карьере, однако разведутся

В апреле и мае 2024 года звезды обещают разнообразные изменения для различных знаков зодиака, пишет ngnovoros.ru.
Овны
Финансовые темы будут в центре вашей жизни. Возможно, открытие бизнеса или получение крупной суммы денег.
Тельцы
Сосредоточьтесь на отношениях с партнером или финансовых вложениях, особенно в недвижимость.
Близнецы
Ожидается раскрытие тайн, возможные финансовые потери и внезапные страстные отношения.
Раки
Фокус на работе, возможно, переезд или новые карьерные возможности.
Львы
Резкий рост в карьере и возможные изменения в личной жизни, включая свадьбу или романтические связи.
Девы
Феноменальное продвижение, обучение и возможность приобрести жилье.
Весы
Крупные сделки и возможное наследство, а также важные изменения в домашней обстановке.
Скорпионы
Личные отношения будут в приоритете, возможны как резкие повороты, так и новые романтические связи.
Стрельцы
Здоровье и работа будут в центре внимания, возможны поездки или прорывы в карьере.
Козероги
Фокус на любви и детях, возможные крупные финансовые успехи, особенно в частном бизнесе.
Водолеи
Вопросы жилья и недвижимости будут важны, возможен переезд или инвестиции в жилье.
Рыбы
Ожидается перемена места жительства, возможно, связанная с переездом за границу, а также возможные карьерные прорывы.