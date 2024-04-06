Боги осыпят деньгами: Глоба назвала знаки зодиака, которых ждет бриллиантовый ливень уже с 7 апреля

Прогноз астролога Тамары Глобы на 7 апреля обещает замечательный успех для некоторых знаков зодиака. Так, для Львов предвидятся победы в финансовой сфере. Они получат возможность значительного улучшения своего материального благополучия, смогут насладиться отдыхом в приятной компании, вложить средства в перспективные проекты.

Скорпионам и Весам с 7 апреля также предстоит финансовое процветание, а также проявление интеллектуальных, творческих, спортивных способностей. Этот день, как пишет Город Киров, будет благоприятным для обучения, развития навыков, занятий спортом. Однако нужно остерегаться излишних трат, всегда внимательно контролировать свои расходы для того, чтобы не нарушить финансовое равновесие.