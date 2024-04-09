Астролог Василиса Володина предсказывает, что летом 2024 года четырем созвездиям сияет удача. Ракам сулит значительный карьерный рост, особенно в июле, и советует сделать важные шаги в личной жизни. Девам предстоит блестящий профессиональный рост и возможность для открытия собственного бизнеса.

Стрельцы смогут обрести духовное и моральное благополучие, отойдя от материальных ценностей. Рыбы ждут события и перемены в профессиональной и личной сферах, получая много перспективных предложений. Все советы направлены на достижение успеха через работу и командную деятельность, пишет ngnovoros.ru.