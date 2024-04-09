Боги осыпят деньгами: Глоба назвала 4 знака, которых ждет бриллиантовая полоса с 10 апреля

Прогноз Тамары Глобы обещает поразительные достижения для Львов, Весов, Скорпионов и Козерогов. Особенно благоприятный день был 7 апреля, когда звезды были расположены благосклонно, особенно к указанным знакам.

Это идеальное время для активизации усилий для достижения целей и использования своих скрытых ресурсов.

Львам предстоит успех в финансовой сфере, позволяющий наслаждаться излишествами и инвестициями.

Весы и Скорпионы обретут удачу в развитии интеллектуальных, творческих способностей и в спортивных достижениях. Однако стоит быть осторожными с финансами.

Козероги насладятся счастьем в домашнем уюте и семейных делах, где гармония и взаимопонимание принесут глубокое удовлетворение. Им также предстоит успех в укреплении отношений как в личной жизни, так и в дружеской среде, пишет ngnovoros.ru.