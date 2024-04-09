Попадут в денежный поток: Глоба назвал единственный знак, которого ждет прибыльная полоса с 10 апреля

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Что ожидает представителей знака Рыб

Для представителей знака Рыб настало время наполнить свой кошелек до отказа. Вам предстоит научиться приспосабливаться к различным условиям, что откроет перед вами новые источники дохода. Звезды советуют не бояться рисковать, ведь удача будет на вашей стороне. Главное - настройтесь на процветание и проявляйте внимательность при работе с документами. Это ваше время блеснуть и добиться финансового успеха, пишет ngnovoros.ru.