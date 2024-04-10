Получат мешок золота: названы два знака Зодиака, с кем Дракон поделится богатством в апреле

В 2024 году всеми процессами управляет Зелёный Дракон, который в марте помогает представителям двух знаков Зодиака достичь глобальных финансовых целей, щедро рассыпая свои сокровища без ожидания чего-то взамен.

В апреле этого года особенно удачливыми окажутся Скорпионы, достигнувшие значительного успеха в деловых начинаниях и заработавшие репутацию на долгое время. Кроме того, Дракон также приносит радость Ракам, предоставляя им поток денег к концу месяца, который требует максимальной смекалки для правильного распределения, пишет ngnovoros.ru.