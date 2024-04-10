Любовный гороскоп 2024: Весы поженятся или разойдутся, а Раки стопроцентно встретят свою любовь

Овен

Апрель - время для серьезных знакомств, будьте внимательны к новым возможностям. В июле ожидается романтика и возможность для путешествия вдвоем.

Сентябрь - время для определения своих отношений, дайте шанс своему роману, даже если он кажется неидеальным. К концу года вы осознаете свой правильный выбор.

Телец

С апреля по июнь ожидается повышенное внимание противоположного пола, романтика и страсть. К лету отношения могут перейти на новый уровень, будьте готовы к серьезным шагам. В августе рекомендуется избегать серьезных решений.

Осень - время для укрепления существующих отношений и возврата к карьерным целям.

Близнецы

С апреля по июнь ожидается много флирта и краткосрочных романов. Май - хорошее время для карьеры и семейных дел. С мая по октябрь у вас будет удвоенный шанс встретить свою вторую половинку. Сентябрь - время для серьезных решений в отношениях.

Рак

С июня ожидается возможность встретить свою вторую половинку. Вторая половина года благоприятна для укрепления отношений и добавления в них страсти и романтики. Осенью рекомендуется быть активным в поиске партнера.

Лев

Май и лето - время для укрепления отношений и возможности для серьезных шагов. Осень - время для отдыха вдвоем и дальнейшего развития отношений. Декабрь - шанс начать новый год в паре.

Дева

2024 год подарит вам много хороших периодов для отношений. Май - время приключений и приятного времяпрепровождения. Июнь - подходит для путешествий и новых знакомств. Осень - время для серьезных решений и укрепления отношений.

Весы

Май, июнь, август, сентябрь и декабрь - благоприятные периоды для встреч и укрепления отношений. Во второй половине года у вас будет еще один шанс встретить свою вторую половинку.

Скорпион

С апреля по июнь активизируйте свои поиски второй половинки, будьте открыты новым знакомствам и приключениям. Май, июнь и первая половина июля подходят для превращения случайных знакомств в нечто стабильное. Осенью, особенно с 23 сентября, ваша привлекательность усилится, но не забывайте про активное участие в процессе знакомств.

Стрелец

В конце мая - благоприятное время для официальных мероприятий и смены статуса в отношениях. С 23 мая по август - подходящий период для серьезных отношений, но требует риска и доверия. В середине июня и июле вы можете встретить интересных людей. В конце года ожидается насыщенная активность и общение.

Козерог

Период с апреля по июнь благоприятен для стабильных отношений, особенно для семейных. В конце мая - подходящее время для свадьбы и других официальных мероприятий. С 23 мая до середины июня рекомендуется отдохнуть и приостановить активные действия. Осенью можете встретить интересных людей через друзей.

Водолей

С апреля по июнь для тех, кто уже в отношениях, период благоприятен для стабилизации и преодоления разногласий. В конце мая и в июне возможны новые романтические знакомства. В августе рекомендуется избегать возвращения к прежним отношениям. Осенью можете встретить интересных людей через друзей.

Рыбы

В конце мая - благоприятное время для семейных отношений и стабилизации. С 17 июня по 11 июля - период страсти и романтики. В августе лучше не возвращаться к прежним отношениям. Осенью ожидаются новые знакомства и возможность для серьезных шагов в отношениях.