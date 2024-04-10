Карьерный гороскоп до конца 2024 года: Девы взлетят выше всех, Водолеи получат работу мечты и прибавку

Овен
Овнам следует ожидать успешного года. Апрель принесет усиленную работу, которая в середине лета окупится повышением. Август будет противоречивым, но стоит игнорировать сплетни. Ноябрь и декабрь обещают новый подъем.
Телец
Тельцы получат условия для карьерного роста, особенно в апреле и декабре. Год благоприятен для отношений с коллегами.
Близнецы
Близнецам нужно избегать легких денег, ставя на перспективную работу. Вторая половина года может принести выгорание.
Рак
Ракам будут сопутствовать сверхсилы в первой половине года и удача во второй.
Лев
Львам благоприятна первая половина года, тогда как вторая может быть турбулентной. Лучшее время для смены работы — с июня по июль.
Девы
Девам следует ожидать улучшения результатов в первой половине 2024 года. Пик карьеры наступит в июле-августе, но стоит избегать хвастовства перед начальством. Возможны заговоры среди коллег, но продолжайте усердно работать.
Весы
Весы могут открыть бизнес или сменить работу в 2024 году, несмотря на трудности. Оптимизм и удача помогут преодолеть препятствия. Наиболее благоприятный период для карьеры будет с августа до конца года.
Скорпион
Скорпионам могут предложить повышение в апреле, но стоит избегать конфликтов с коллегами и проявить терпение.
Стрелец
Стрельцам предстоит бороться с «синдромом самозванца» в первой половине 2024 года, но лучшие месяцы для карьеры будут с сентября по декабрь.
Козерог
Козерогам принесет признание начальника и успешный ноябрь.
Водолей
Водолеи получат должность мечты или прибавку в июле-августе, а декабрь станет наиболее благоприятным месяцем.
Рыбы
Рыбы могут рассматривать смену работы в апреле или с августа по сентябрь, но должны избегать конфликтов с коллегами.