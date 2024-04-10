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Карьерный гороскоп до конца 2024 года: Девы взлетят выше всех, Водолеи получат работу мечты и прибавку

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Карьерный гороскоп до конца 2024 года: Девы взлетят выше всех, Водолеи получат работу мечты и прибавку
Гороскопы
Фото: freepik.com

Овен

Овнам следует ожидать успешного года. Апрель принесет усиленную работу, которая в середине лета окупится повышением. Август будет противоречивым, но стоит игнорировать сплетни. Ноябрь и декабрь обещают новый подъем. 

Телец

Тельцы получат условия для карьерного роста, особенно в апреле и декабре. Год благоприятен для отношений с коллегами. 

Близнецы

Близнецам нужно избегать легких денег, ставя на перспективную работу. Вторая половина года может принести выгорание. 

Рак

Ракам будут сопутствовать сверхсилы в первой половине года и удача во второй. 

Лев

Львам благоприятна первая половина года, тогда как вторая может быть турбулентной. Лучшее время для смены работы — с июня по июль.

Девы

Девам следует ожидать улучшения результатов в первой половине 2024 года. Пик карьеры наступит в июле-августе, но стоит избегать хвастовства перед начальством. Возможны заговоры среди коллег, но продолжайте усердно работать. 

Весы

Весы могут открыть бизнес или сменить работу в 2024 году, несмотря на трудности. Оптимизм и удача помогут преодолеть препятствия. Наиболее благоприятный период для карьеры будет с августа до конца года. 

Скорпион

Скорпионам могут предложить повышение в апреле, но стоит избегать конфликтов с коллегами и проявить терпение.

Стрелец

Стрельцам предстоит бороться с «синдромом самозванца» в первой половине 2024 года, но лучшие месяцы для карьеры будут с сентября по декабрь. 

Козерог

Козерогам принесет признание начальника и успешный ноябрь. 

Водолей

Водолеи получат должность мечты или прибавку в июле-августе, а декабрь станет наиболее благоприятным месяцем. 

Рыбы

Рыбы могут рассматривать смену работы в апреле или с августа по сентябрь, но должны избегать конфликтов с коллегами.

Информационное агентство «Informing»

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