Поможет и убережет: Двум знакам зодиака в нужный момент придет помощь

Согласно прогнозам звезд, в апреле два знака зодиака особенно могут ощутить поддержку и защиту от высших сил.

Раки, которые в последние месяцы пережили значительные испытания, могут ощутить облегчение и расслабление уже с начала апреля. Они будто будут ощущать, что ангел-хранитель спустился с небес и защитил их своими крыльями. Прошлые трудности уйдут, а радость и успех приблизятся.

Львам, известным своей силой и решительностью, но иногда подверженным самоуничижению, также будет оказана помощь. Хотя ретроградный Меркурий может создать некоторые трудности, не стоит терять надежду. Вскоре они почувствуют, что их ангел-хранитель вмешается в жизнь, и все проблемы разрешатся, оставив их в одиночестве с радостью и успехом, пишет Город Киров.