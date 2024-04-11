Ангел-хранитель поможет: названы 3 знака Зодиака, которых поддержит Вселенная

Верят, что каждого человека охраняет ангел, хотя мнения по этому разнятся. По астрологическим данным, в период солнечного затмения и ретроградного Меркурия некоторые знаки Зодиака могут рассчитывать на успех за счет поддержки Вселенной.

Козероги

Звезды стоят на вашей стороне, поддерживая вас в ваших усилиях. Поверьте в себя, перед вами великие возможности.

Рыбы

Вы в гармонии с космосом, который будет указывать вам верный путь. Доверьтесь своей интуиции и не сомневайтесь в поддержке Вселенной.

Львы

Мир поддерживает вас, и звезды будут вашими ангелами-хранителями, помогая вам принимать правильные решения. Помните, что ваш успех зависит от вас, сообщает ngnovoros.ru.