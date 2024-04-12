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Фонтан желаний уже запущен: трём знакам повезёт уже в конце апреля

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Фонтан желаний уже запущен: трём знакам повезёт уже в конце апреля
Гороскопы
Фото: @cookie_studio / freepik.com

В апреле звезды благосклонны к представителям разных знаков Зодиака, предоставляя им уникальные возможности для исполнения желаний. Ангел-хранитель будет бережно охранять счастье каждого, направляя на путь правильных решений и предотвращая возможные ошибки. 

Важно доверять своей интуиции и прислушиваться к его покровительству.

В апреле Водолеи могут претворить в жизнь свои новые желания, но им необходимо тщательно формулировать их и учитывать все детали. Их мечты будут исполнены с поразительной точностью.

Козероги получают шанс осуществить свои старые мечты, однако они должны пересмотреть их в свете новых обстоятельств и понять, насколько они актуальны. Стрельцы получают возможность реализовать как мелкие, так и крупные мечты. Важно выбирать слова с осторожностью при загадывании желаний и помнить о воздействии на окружающих, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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