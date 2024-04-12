Их подхватит денежный поток: Глоба предсказала одному из знаков прибыльную полосу с 13 апреля

Апрель принесет Рыбам материальное благополучие, недоступное для остальных. По словам астролога Павла Глобы, звезды обещают вам роскошь без ограничений. Прежде всего, настройтесь на процветание - вера в себя поможет вам в этом.

Воспользуйтесь своей уникальной способностью адаптироваться к любым ситуациям и находить выход из трудностей. Тогда ни одна ситуация не будет казаться непреодолимой. Также будьте внимательны при работе с документами - осторожность никогда не бывает лишней. Главное - держите голову выше и двигайтесь вперед, пишет ngnovoros.ru.