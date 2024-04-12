Глоба заявила о самом счастливом месяце в жизни для трех знаков зодиака

Апрель обещает принести радость трем знакам зодиака, согласно прогнозу известного астролога Тамары Глобы.

Тельцы будут на вершине успеха в деловом мире. Независимо от места, куда они отправятся, они вернутся с высокими результатами и прибылью. В этот период спорить по рабочим вопросам с Тельцами лучше не стоит, так как шансов на победу нет.

Близнецам захочется возродить былые чувства, и они смогут это сделать. Середина весны будет насыщена яркими красками и эмоциями.

Львы также проявят себя с лучшей стороны, особенно в работе, куда они окунутся с головой. Они также должны уделить внимание семье, так как один из их близких нуждается в поддержке, пишет ngnovoros.ru.