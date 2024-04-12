Отмеченные богом: Глоба назвала два знака, которые сделают прорыв с 17 апреля

В своем новом прогнозе популярная предсказательница Тамара Глоба заявила, что апрель станет месяцем прорыва для Раков и Водолеев.

Раки

Для Раков перемены будут связаны с работой, где они получат успех и признание со стороны начальства. Командировки будут особенно выгодны. Однако им нужно будет также уделить внимание семье и решить возможные проблемы с жильем.

Водолеи

Невероятная удача настигнет и Водолеев в любовных отношениях и общественном внимании. Главная задача - не потерять голову от успеха. Этот месяц обещает быть переломным для них, пишет ngnovoros.ru.