Сорвут куш, даже не напрягаясь: названы 2 знака зодиака, кому с 13 апреля повезёт так, что позавидуют все

С 13 апреля жизнь Дев и Стрельцов начнет меняться, согласно астрологическому прогнозу.

Девы

Для Дев важно сохранять реальный взгляд на события, окружая себя верными людьми. Это время подходит для запуска собственного дела, так как удача уже ожидает их. Они обладают чувством силы, необходимым для достижения целей, и могут ожидать встречи с давним знакомым, который оценит их полезный совет. Также важно не упустить возможности провести время с семьей.

Стрельцы

Стрельцы будут очень активны в общении с коллегами и руководством. Они победят в споре, что приведет к резкому подъему их рейтинга. Этот период также обещает духовное сближение с окружающими и ответы на важные вопросы. Представители этого знака начнут наслаждаться полной жизнью, пишет ngnovoros.ru.