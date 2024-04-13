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Некоторым так везет только раз в жизни: Глоба рассказала, для кого апрель станет невероятным

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Некоторым так везет только раз в жизни: Глоба рассказала, для кого апрель станет невероятным
Гороскопы
Фото: @freepik / freepik.com

В апреле астролог Тамара Глоба сделала прогноз для Тельцов, предсказав им наступление благоприятного периода. 

Звезды поддержат Тельцов, обеспечив им успех в различных начинаниях

Она утверждает, что звезды поддержат Тельцов, обеспечив им успех в различных начинаниях. Так, с начала месяца Тельцы станут фаворитами космоса, что откроет для них новые горизонты в виде новых знакомств, увлекательных путешествий, небывалой романтики. Астролог предвидит также для них встречу с человеком, способным помочь в продвижении по карьерной лестнице. 

Глоба советует не упускать шансов и рассматривать этот период как благоприятное время для запуска собственного бизнеса или смены места жительства, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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