Некоторым так везет только раз в жизни: Глоба рассказала, для кого апрель станет невероятным

В апреле астролог Тамара Глоба сделала прогноз для Тельцов, предсказав им наступление благоприятного периода.

Звезды поддержат Тельцов, обеспечив им успех в различных начинаниях

Она утверждает, что звезды поддержат Тельцов, обеспечив им успех в различных начинаниях. Так, с начала месяца Тельцы станут фаворитами космоса, что откроет для них новые горизонты в виде новых знакомств, увлекательных путешествий, небывалой романтики. Астролог предвидит также для них встречу с человеком, способным помочь в продвижении по карьерной лестнице.

Глоба советует не упускать шансов и рассматривать этот период как благоприятное время для запуска собственного бизнеса или смены места жительства, пишет ngnovoros.ru.