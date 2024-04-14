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Личная жизнь Скорпионов в 2024 году будет похожа на сказку, а отношения Раков разрушат третьи лица

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Личная жизнь Скорпионов в 2024 году будет похожа на сказку, а отношения Раков разрушат третьи лица
Гороскопы
Фото: @PhotoMIX-Company / pixabay.com

Гороскоп на 2024 год обещает разные перспективы в любви для различных знаков зодиака.

Овен

Год будет изменчивым для отношений. Некоторые столкнутся с трудностями, но для одиноких это может быть время новых знакомств, а для других — возможность закрепиться в серьезных отношениях.

Телец

Первая половина года может быть напряженной, но с августа по октябрь появится благоприятный период для новых знакомств и углубления отношений.

Близнецы

Год будет благоприятным для отношений. Стабильность и преданность будут ключевыми чертами вашего союза. Особенно хорошо будет с апреля по август.

Рак

Вас ожидают изменения в лучшую сторону в личной жизни. Увеличится романтика и появится больше возможностей провести время вместе.

Лев

Начало года может быть сложным, но затем отношения начнут процветать, особенно весной. Однако в августе и сентябре могут возникнуть некоторые проблемы.

Дева

Первая половина года может быть нестабильной, но вторая половина будет благоприятной, особенно с октября по декабрь.

Весы

Год обещает радостные моменты в отношениях, но также возможны трудности в апреле, августе и сентябре.

Скорпион

Вас ждет сказочное время в личной жизни, особенно в апреле. Вторая половина года также будет удачной для отношений.

Стрелец

В начале года может возникать напряженность, но в апреле начнется благоприятный период для отношений.

Козерог

Первая половина года будет успешной для отношений, но летом возможны некоторые проблемы.

Водолей

Год начнется с некоторых сложностей, но весной отношения начнут улучшаться.

Рыбы

Вас ожидают некоторые трудности в отношениях, но сил и решимости хватит, чтобы преодолеть их, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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