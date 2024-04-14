Все идет, как надо: Глоба обрадовала 3 знака зодиака хорошими новостями

В конце апреля Тельцы, Близнецы и Львы ожидают благоприятные изменения в жизни, согласно прогнозам астролога Тамары Глоба.

Тельцы будут удачливы в деловой сфере, успешно завершат командировки и задачи, а также достигнут положительных результатов в переговорах и сделках.

Близнецы могут рассчитывать на успех в путешествиях и в личной жизни, возможно появление новых знакомств, хотя прибыль может быстро уйти на мелкие расходы.

Львам предстоят значимые успехи на работе, развитие профессиональных навыков и потребность в оказании помощи близким, пишет ngnovoros.ru.