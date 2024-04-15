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Избранники Бога: Павел Глоба предрек дичайшую волну успеха этим знакам зодиака с 16 апреля

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Избранники Бога: Павел Глоба предрек дичайшую волну успеха этим знакам зодиака с 16 апреля
Гороскопы
Фото: @Allexxandar / freepik.com

Волшебный период для Рака, Скорпиона и Рыб начнется 6 апреля и продлится до конца весны. Астролог Павел Глоба, заслуживший доверие за многолетний опыт, предсказывает уверенный успех представителям этих знаков.

Ракам, следуя советам астролога и не поддаваясь эмоциям, они смогут воспользоваться благоприятными возможностями и добиться успеха в делах.

Скорпионам советуется быть особенно осторожными 26 апреля и воздерживаться от рискованных действий. Однако в целом месяц обещает быть благоприятным, особенно с финансовой точки зрения.

Рыбам стоит быть бдительными в отношении мошенников, но удача улыбнется им, особенно если они проявят инициативу. Весь остаток месяца будет работать в их пользу, особенно в финансовых и карьерных вопросах.

Информационное агентство «Informing»

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