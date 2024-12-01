Россиянка сходила на свидание с французом и удивилась его взглядам на отношения

Российская туристка во время отдыха в Италии познакомилась с молодым французом и согласилась сходить с ним на свидание. Во время общения Полина удивилась взглядам своего спутника на отношения.

В разговоре с «Лентой» она призналась, что ее новый знакомый в ответе на ее вопрос опроверг предположение о том, что французы слишком любвеобильны и часто изменяют своим девушкам. При этом иностранец рассказал, как в стране воспринимают отношения с противоположным полом.

«Что меня поразило, так это то, что французы не обсуждают, когда они в отношениях, а когда — нет. То есть, если они начинают взаимодействовать, общаться, много проводить времени вместе, интуитивно понимают, встречаются они или нет, и им не нужно об этом договариваться», — поведала Полина.

Для россиянки стало откровением то, что в современном мире люди, которые вместе проводят много времени и делят постель, такой формат взаимодействия не всегда называют отношениями.

Полину возмутил и тот факт, что под завесу свидания спутник нагло поцеловал ее в губы, а когда она попробовала выразить свой протест, заявил, что не видит в этом ничего страшного, ведь у них был «очень глубокий разговор».