Oppo показала смартфон X 2021 со сворачивающимся экраном

Сегодня, 18:55

Анна Лисова

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Oppo показала смартфон X 2021 со сворачивающимся экраном

Рынок смартфонов может пополниться новым гаджетом, который отличается от уже существующих гаджетов сворачивающимся экраном. 

Концепт смартфона со сворачивающимся экраном  OPPO X 2021 презентовали на мероприятии INNO DAY 2020. Видео, на котором демонстрируется этот смартфон, уже опубликовано в Сети. 

В ходе презентационного мероприятия разработчики показали, что при раздвижении на дисплее смартфона нет изгибов и видимых складок. Добиться такого результата удалось за счет размещения подшипника с ползунком на одной из сторон экрана. За счет этой технологии дисплей растягивается без видимых складок. 

Новинка, как рассказывают разработчики, позволяет изменить OLED-дисплей от  6,7 до 7,4 дюйма. Чтобы раздвижение дисплея проходило плавно, внутри корпуса вмонтирован небольшой привод. Увеличивается дисплей после воздействия на специальный сенсорный датчик, размещенный на боковой грани гаджета. 

О том, когда этот смартфон появится в продаже, компания не сообщает. Но, учитывая, что был показан лишь концепт, не исключено, что представленный смартфон и вовсе не появится на рынке. Хотя не исключено, что может быть собрана лишь небольшая партия. 

Источник: Информационное агентство «Informing»

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