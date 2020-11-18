Oppo показала смартфон X 2021 со сворачивающимся экраном

Рынок смартфонов может пополниться новым гаджетом, который отличается от уже существующих гаджетов сворачивающимся экраном.

Концепт смартфона со сворачивающимся экраном OPPO X 2021 презентовали на мероприятии INNO DAY 2020. Видео, на котором демонстрируется этот смартфон, уже опубликовано в Сети.

В ходе презентационного мероприятия разработчики показали, что при раздвижении на дисплее смартфона нет изгибов и видимых складок. Добиться такого результата удалось за счет размещения подшипника с ползунком на одной из сторон экрана. За счет этой технологии дисплей растягивается без видимых складок.





Новинка, как рассказывают разработчики, позволяет изменить OLED-дисплей от 6,7 до 7,4 дюйма. Чтобы раздвижение дисплея проходило плавно, внутри корпуса вмонтирован небольшой привод. Увеличивается дисплей после воздействия на специальный сенсорный датчик, размещенный на боковой грани гаджета.

О том, когда этот смартфон появится в продаже, компания не сообщает. Но, учитывая, что был показан лишь концепт, не исключено, что представленный смартфон и вовсе не появится на рынке. Хотя не исключено, что может быть собрана лишь небольшая партия.

Источник: Информационное агентство «Informing»