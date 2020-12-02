Новые смартфоны iPhone 12 начали терять сигнал

Сегодня, 17:05

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Новые смартфоны iPhone 12 начали терять сигнал
Смартфоны Apple iPhone 12

Несколько недель назад стартовали продажи смартфонов американской компании Apple линейки iPhone 12. Как заявляли производители, это первый телефон компании, который поддерживает сети 5G и LTE. Однако пользователи спустя такое короткое время уже заметили недостаток устройства. Дело в том, что телефон периодически теряет сеть. Об этом сообщает «iXBT».

Так, источники сообщают, что пользователи iPhone 12 жалуются на проблему потерю сети 5G и LTE во время путешествий или езды в транспорте. Пока непонятно, насколько данная проблем распространена, однако на множестве форумах можно найти несколько сотен подобных жалоб.


Специалисты предполагают, что смартфон выдает ошибку при переключении между вышками сотовой связи. Стоит отметить, что на предыдущих смартфонах компании Apple таких проблем не возникало.

Кроме этого, источник уточняет, что подобная ошибка возникает у пользователей операторов Verizon и AT&T и лишь иногда у оператора T-Mobile.

Несмотря на то, что количество жалоб увеличивается, представители компании-производителя не дают никаких комментариев по поводу возникшей проблемы.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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