Профессор Ершов объяснил, когда вакцинация от COVID-19 может быть опасной

В Черном море после «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным вновь усилилась активность стран НАТО. Члены военного блока ведут разведку,
В Черном море стартовали учения Sea Breeze-2021, крупнейшие за последние десять лет. В них примут участие 40 кораблей, 30 летательных аппаратов,
Эксперт по организации здравоохранения РФ, врач Евгений Ковалев рассказал о том, какой процент людей, привитых от коронавируса, заболевает им, и с
Политический аналитик из Польши Григорий Кучинский высказал мнение, что выросшая активность России в Черном море превратилась для НАТО, а заодно и
Российский генетик Сергей Киселев объяснил, чем могут быть опасны прививки против коронавируса и кому они противопоказаны. В эфире программы «Шафран»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости заключения нового соглашения о мире в Сирии. Произошло это после того, как российские
Власти России пересмотрели свои планы по вакцинации к осени 60% взрослого населения по всей стране. Еще недавно в России согласно стратегии
В Сирии Россия могла испытать свою гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом заявил корреспондент интернет-издания Breaking Defense Ари Эгоци. Он
Аналитик издания The National Interest заявил о том, что украинская армия может нанести значительный ущерб России. В случае начала военных действий
Индийский штамм коронавируса - дельта - ускоренными темпами распространяется по миру, вытесняя остальные штаммы SARS-CoV-2. Благодаря дельте третья
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