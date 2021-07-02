Профессор Ершов объяснил, когда вакцинация от COVID-19 может быть опасной

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Профессор Ершов объяснил, когда вакцинация от COVID-19 может быть опасной
Здоровье

Врач, доктор медицинских наук, профессор Антон Ершов высказал мнение о том, следует ли прививаться при достаточном количестве антител. Как он отметил, последствия могут быть весьма негативными для здоровья человека. 

Согласно тест-системе Abbott, защитный титр антител к коронавирусу SARS-CoV-2 установлен на уровне 4800 и если этот показатель меньше 1500, то иммунитета нет, отметил Ершов. При высоком уровне антител организм может не заметить прививку, поскольку он и так защищен. Более того, иммунная система, которая не у всех саморегулируемая, может неправильно среагировать и выработать большое количество иммуноглобулинов. По этой причине могут забиться антителами мелкие капилляры и структуры органов и тканей, предупредил врач. 

Иными словами, из-за уже имеющейся у человека защиты от вируса иммунитет может отреагировать нестандартно, пишет life.ru . Видов гриппов очень много, и человек может умереть, если он на каждый из коронавирусов будет сохранять в организме антитела в нужной концентрации, заметил доктор. Человек в таком случае просто превратится в одно большое антитело, пояснил профессор.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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