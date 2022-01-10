Российские военные победили в бою против 800 боевиков в аэропорту Алма-Аты

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Российские военные победили в бою против 800 боевиков в аэропорту Алма-Аты
Казахстан
Фото из открытых источников

Российским десантникам, прибывшим в Казахстан, удалось разбить силы боевиков всего лишь за час. Они разгромили превосходящие силы террористов и установили контроль над Международным аэропортом Алма-Аты, избежав потерь.

Известно, что захват воздушной гавани осуществляло около 800 боевиков, в то время, как в прибывшем в Казахстан первом самолете находилось лишь около сотни российских десантников, пишет avia.pro.

Как сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт, террористы хорошо обучены и организованы, а также они управляются из специального центра и некоторые из них не говорят по-казахски. По данным издания  «Sohu», в Алма-Ате всего 20 000 участников беспорядков, из них 800 боевиков  заняли аэропорт Алматы.
Российская армия прибыла в Казахстан около полудня и в 20:00 провели сокрушительную атаку на боевиков, в результате чего был полностью восстановлен контроль над  аэропортом. Многие боевики в Алматинской области были убиты, а остальные разбежались. Зачинщики беспорядков провели атаку на юге казахстанской столицы с целью захватить телевышку, но вскоре были уничтожены. На освобождение большей части Алматы от террористов понадобилось 48 часов, сообщает издание «Sohu».
На сегодня основные силы российских военных развернуты в Нур-Султане и Алма-Ате.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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