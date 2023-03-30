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Токаеву предложили кандидатуру Смаилова на должность руководителя правительства

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Токаеву предложили кандидатуру Смаилова на должность руководителя правительства
Казахстан
Фото из открытых источников

Представители казахстанской политической партии «Аманат», получившие большинство по результатам выборов в нижнюю палату законодательного органа государства, предложили политическому руководителю Казахстана Касым-Жомарту Токаеву кандидатуру Алихана Смаилова на должность руководителя правительства. Об этом сообщает агенство РИА «Новости». 

Смаилов ранее занимал эту должность и теперь представители партии «Аманат» предлагают опять утвердить его в этой должности.

Согласно законодательству Казахстана, Токаев теперь должен обсудить с представителями нижней палаты законодательного органа государства кандидатуру Смаилова. 

«Президенту от партии «Аманат» была предложена кандидатура Алихана Асхановича Смаилова на должность премьер-министра», –указано в сообщении.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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