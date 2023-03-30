Токаеву предложили кандидатуру Смаилова на должность руководителя правительства

Представители казахстанской политической партии «Аманат», получившие большинство по результатам выборов в нижнюю палату законодательного органа государства, предложили политическому руководителю Казахстана Касым-Жомарту Токаеву кандидатуру Алихана Смаилова на должность руководителя правительства. Об этом сообщает агенство РИА «Новости».

Смаилов ранее занимал эту должность и теперь представители партии «Аманат» предлагают опять утвердить его в этой должности.

Согласно законодательству Казахстана, Токаев теперь должен обсудить с представителями нижней палаты законодательного органа государства кандидатуру Смаилова.

«Президенту от партии «Аманат» была предложена кандидатура Алихана Асхановича Смаилова на должность премьер-министра», –указано в сообщении.