NetEase: с уходом миротворцев ОДКБ в Казахстан прибыли военные США и ЦРУ

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NetEase: с уходом миротворцев ОДКБ в Казахстан прибыли военные США и ЦРУ
Казахстан
Фото из открытых источников

В Казахстан, после ухода сил ОДКБ, прибыли американские военные и ЦРУ.

Эксперты уже заявили о том, что поспешный вывод сил ОДКБ из Казахстана – это реализация тщательно спланированного плана, который был ориентирован на ввод сил США в страну, пишет Авиа.про. Появилась информация о прибывшем в Алма-Ату самолете, на котором были американские военные и представители ЦРУ. Они прилетели в Казахстан сразу же после того, как силовики Казахстана получили контроль над Международным аэропортом Алма-Аты. Его, к слову, от террористов освобождали российские военные.

Информации о том, какая цель прибытия американских военных в Казахстан нет. Появились версии о том, что это может быть связано с попыткой незаконного проникновения боевиков на территорию американской биолаборатории. Но также прозвучали предположения о том, что та территории Казахстана могут быть размещены подразделения американских сил и ЧВК.

Официально же прозвучало заявление, что американцы эвакуировали своих граждан. Хотя после прибытия этого спецборта эвакуации не было.

NetEase пишет о том, что, исходя из имеющихся сведений, можно предположить разведывательную цель данной миссии. США могут попытаться воспользоваться хаосом в стране, чтобы взять ее под свой контроль и создать еще один регион, который можно было использовать для давления на Россию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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