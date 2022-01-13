Российских миротворцев не пустили на охрану загадочной биолаборатории в Казахстане

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Российских миротворцев не пустили на охрану загадочной биолаборатории в Казахстане
Казахстан
Фото из открытых источников

Российские миротворцы не получили доступ к секретной биолаборатории в Казахстане — правительство отказалось от помощи военных РФ в охране данного объекта, несмотря на высокую опасность проникновения радикалов. Об этом пишет «Avia.pro».

По комментарию военных корреспондентов, российские военные не смогли приступить к охране территории биолаборатории в Казахстане — причиной стало нежелание властей Казахстана допускать на объект военных РФ. Несмотря на очень высокий риск захвата биолаборатории радикальными террористами во время попытки государственного переворота, Казахстан предпочел обойтись собственными силами в охране данного объекта. 

Известно, что радикалы смогли вскрыть окна биолаборатории и проникнуть на первый этаж стратегического объекта, и хотя правительство Казахстана опровергает эти данные, свидетельства местных жителей не оставляют сомнений в том, что здание было захвачено радикалами. 

«На сегодняшний день Казахский научный центе карантинных и зоноозных исследований им. Айкимбаева находится в полуразрушенном состоянии, но в дни ее погромов на территории были замечены люди в костюмах РХБ-защиты. Российская сторона поднимала вопрос о необходимости взятия под охрану этого объекта, однако правительство Казахстана решило не передавать его под охрану ОДКБ», - прокомментировали обозреватели. 

Эксперты предполагают, что на территории лаборатории могли проводиться разработки искусственно созданных вирусов, вследствие чего на объект и не пускают иностранных военных даже в условиях высокого риска нападения террористов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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