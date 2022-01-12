РФ применила против боевиков в Казахстане уникальные комплексы «Леер»

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РФ применила против боевиков в Казахстане уникальные комплексы «Леер»
Казахстан
Фото из открытых источников

Причина оперативного разгрома боевиков в Казахстане кроется в применении Россией уникального комплекса «Леер». Об этом со ссылкой на публикацию во вьетнамском издании Soha заявило агентство Авиа.про.

Аналитики акцентируют внимание на том, что российские военнослужащие действовали очень оперативно. Первым делом они через мобильную и спутниковую связь смогли вычислить районы дислокации казахстанских боевиков, перехватили важные переговоры. После этого они принялись за проведение зачистки вместе с силовиками страны. Террористы, лишившись связи, оказались разрозненными. Они не могли нормально координировать свои действия, и, как следствие, потерпели поражение. Многие угодили в заранее расставленные засады.

Бойцам ВДВ хватило 24 часов для того, чтобы одержать победу над 20-тысячной армией радикально настроенных протестантов.

Комплексы РЭБ России глушили мобильную связь в ходе зачистки, лишая террористов возможности вызвать подкрепление.

Вьетнамские журналисты уверены, что ситуация в Казахстане стала контролируемой исключительно благодаря оперативному развертыванию военных комплексов «Леер».

Применение этой техники вместе с БПЛА «Орлан-10» попало на видео. Еще одно доказательство их успеха, по мнению авторов, отсутствие связи 6 января в крупнейших городах РК - Алматы и Нур-Султане.

«Несомненно, это оружие привело к тому, что силы повстанцев в Казахстане потеряли связь друг с другом и с «иностранными кураторами». Потеряв командование, группы не смогли скоординироваться друг с другом и были нейтрализованы военными», - заключили обозреватели Sоhа.

Напомним, президент Казахстана вчера объявил, что вывод войск ОДКБ из страны начнется со дня на день.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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