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В Екатеринбурге простились с 39-летним военнослужащим СВО Владимиром Зубкевичем

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В Екатеринбурге простились с 39-летним военнослужащим СВО Владимиром Зубкевичем
Казахстан
Фото из открытых источников

В Екатеринбурге 8 декабря 2022 года состоялось прощание с погибшим в СВО военнослужащим на Украине. Владимир Зубкевич являлся сотрудником АО «Екатеринбурггаз».

Известно, что мужчину мобилизовали в сентябре 2022 года. Служил он водителем-заряжающим боевой машины. Погиб боец уже 25 ноября при выполнении очередного боевого задания на передовой. Об этом рассказали в компании, где он работал.

Проститься с 39-летним Владимиром пришли все сотрудники Производственного управления №1 АО «Екатеринбурггаз». Там Зубкевич последние 12 лет работал водителем.

Похоронили Владимира Зубкевича возле его родственников на Владимирском кладбище в поселке Исток. Гроб в церкви обернули в российский флаг, уже на кладбище его сняли и вручили жене погибшего.

Погибший учился в 32-й школе на Крестинского, 33. Затем уралец окончил радиотехнический колледж им. А. С. Попова. В 2004–2006 годах мобилизированный проходил службу в армии. Мужчине было всего 39 лет, дома у него остались супруга и 13-летняя дочка.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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В Екатеринбурге простились с 39-летним военнослужащим СВО Владимиром Зубкевичем

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