В Казахстане несколько тысяч боевиков прорвали блокпосты и скрылись

Сегодня утром стало известно о том, что в Иваново из Казахстана прибыли восемь самолетов с российскими миротворцами. Ожидается прибытие еще нескольких бортов. Однако авторы ресурса Авиа.Про считают, что решение президента РК Касым-Жомарта Токаева о быстром выводе миротворческих сил является поспешным, потому что, по их информации, тысяче радикально настроенных боевиков в Казахстане недавно удалось прорваться через многочисленные блокпосты. Террористы, как заявляется, успели рассредоточиться по территории страны.

Высказался по данному поводу и российский военкор Семен Пегов.

«Ездить по Казахстану на автомобиле теперь стало очень опасно, можно встретить одну из криминальных и(или) «джихадистских» банд, выдавленных из казахских городов казахскими силовиками. В степях можно натолкнуться и на самих силовиков, встреча с которыми тоже в ситуации неопределенности и подозрительности может оказаться очень неприятной», — написал он в своем Телеграмм-канале.

Ранее президент Казахстана Токаев сообщил, что беспорядки в стране и попытку государственного переворота учинили порядка 20 тысяч радикалов, которых он называет террористами. По некоторой информации, в стране все еще находятся несколько тысяч боевиков. Поэтому риски нападения на города и небольшие населенные пункты, а также на стратегические объекты, по мнению специалиста издания, все еще остаются очень высокими. Проблема устранения многотысячной армии террористов не решается за несколько дней.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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