Радикалы захватили в аэропорту Алма-Аты пассажирский борт, летевший в Москву

Появились подробности захвата боевиками пассажирского самолета, который вылетал из Алма-Аты в Москву.

Произошел этот инцидент еще до прибытия российских десантников в Казахстан, куда они были переброшены по линии ОДКБ, передает Аvia.pro .

Подробности захвата террористами пассажирского самолета опубликовало издание «ORDA», хотя официальных комментариев касательного этого инцидента не было.

Источники сообщили, что самолет, который был захвачен боевиками, принадлежал компании «Air Astana». Борт пытался вылететь в Москву с несколькими десятками пассажиров. Капитан судна, приняв решение не затягивать с вылетом и даже прервал процесс загрузки багажа, о чем сообщил пассажирам.

Но во время руления к взлетной полосе к нему на перехват бросились боевики. Они остановили самолет, хотя до этого капитан все же надеялся поднять борт в воздух. Он отдал указание бортпроводникам закрыть все иллюминаторы. И длительное время они думали, что действительно удалось взлететь. Ситуация стала понятна для пассажиров, когда бортпроводники вышли в гражданской одежде и послышались звуки клаксона автомобиля, на котором, как оказалось, к самолету подъехал боевик. Пассажирам сообщили, что вылет отменяется, а вокруг самолета находится около 10 вооруженных террористов.

Спустя несколько часов аэропорт Алма-Аты был освобожден российскими военными. Они освободили и захваченный самолет. К счастью, никто из людей, на его борту, не пострадал, хотя людям и пришлось провести несколько часов на борту самолета.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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