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«На игле»: Русские учёные говорят о вреде вакцинации от коронавируса COVID-19

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«На игле»: Русские учёные говорят о вреде вакцинации от коронавируса COVID-19
Здоровье
Фото из открытых источников

В русском научном официальном журнале "Вестник новых медицинских технологий" впервые появилась статья. Ее авторы ставят под сомнение целесообразность вакцины против COVID-19, основываясь на тысячах зарубежных публикаций.

По словам доктора медицинских наук профессора Александра Редько и доктора медицинских наук профессора Дениса Иванова,  механизм действия этих вакцин "в большинстве случаев неизвестен". То, что в последние три года называлось вакцинами, нужно называть экспериментальными инъекциями, сделанными миллиардам людей во всем мире. Авторы статьи утверждают, что "новые экспериментальные препараты являются технологиями генной терапии. Пока неизвестно, как скажется введение генных препаратов на иммунитете человека.

В лекарствах для профилактики ковида используется графен. В медицине его применяют для фототермического лечения рака, доставки препаратов, антибактериальной терапии, медицинской визуализации. Есть немало вопросов касательно потенциально токсичного вещества, которое есть в составе вакцин.

Материалы на основе оксида графена ранее не использовались в вакцинах, их действие не изучено. Если продолжать использовать их в массовом масштабе, то последствия могут быть плачевными

– пишут авторы исследования.

И, напоследок, было установлено, что экспериментальные препараты негативно влияют "на клетки коронарных сосудов и артерии, вызывая разные сердечно-сосудистые болезни.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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