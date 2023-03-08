«ИноСМИ»: Перечислены 10 опасных заболеваний, от которых защищает употребение кофе

Как известно, умеренное употребление кофе (три-четыре чашки в день) связано с увеличением продолжительности человеческой жизни. Согласно результатам исследования, что употребление этого ароматного напитка снижает риск смерти у человека на 8-15%. Причем данный показатель намного выше у тех, кто пьет больше кофе.

Итак, представляем вашему вниманию перечень десяти заболеваний, от которых защищает кофе. Последние исследования показали, что любители бодрящего напитка менее подвержены риску таких состояний и болезней:

1. Сердечно-сосудистые болхени, в том числе сердечные приступы.

2. Сердечная недостаточность.

3. Ишемический инсульт.

4. Болезнь Паркинсона.

5. Болезнь Альцгеймера.

6. Рак матки.

7. Рак толстой кишки.

8. Онкологические заболевания печени.

9. Цирроз печени.

10. Сахарный диабет II типа.