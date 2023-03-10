Врач назвал главные продукты, которые препятствуют похудению

Врач-эндокринолог Арсений Русанов назвал продукты, которые препятствуют похудению. По его словам, главная задача в борьбе с лишним весом - создание баланса, когда необходимо обеспечить дефицит энергии, чтобы избыток жировой массы начал уходить.

Питание должно быть низкокалорийным. Нужно ограничить употребление высококалорийных продуктов: мучных изделий, десертов, соусов, сливочного масла, молочных продуктов с высоким процентом жирности, полуфабрикатов, фастфуда, красного мяса, семечек, орехов, спиртных напитков.

Заменить продукты врач советует овощами, птицей, цельнозерновым хлебом, рыбой, бобовыми, грибами, растительным маслом. Важно как можно меньше употреблять искусственных трансжиров, которые содержат маргарин, рафинированное масло. Такие продукты препятствуют похудению и вредны для человека.