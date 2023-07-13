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Врач Неруллина рекомендует употреблять яблоки и имбирь для снижения чувства голода

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Врач Неруллина рекомендует употреблять яблоки и имбирь для снижения чувства голода
Здоровье
Фото из открытых источников

Врач-гастроэнтеролог Алла Неруллина рассказала, какие продукты помогают подавить чувство голода. В частности, фрукты, содержащие много клетчатки, заглушают чувство голода и поддерживают микрофлору кишечника, а также борются с воспалительными процессами. К примеру, употребление яблок помогает человеку справиться с дисбактериозом, запорами, выровнять уровень сахара.

Кроме яблок и других фруктов эксперт советует ежедневно употреблять продукты, которые содержат клетчатку. Речь идет об орехах. Однако врач отмечает, что они калорийны.

Еще одним продуктом, который притупляет чувство голода, является всем известный имбирь. Добавление имбиря в чай и пищу поможет человеку снизить аппетит благодаря содержанию гингерола. Вещество содержится в корневище в виде эфирного масла.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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