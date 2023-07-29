Российские нутрициологи рассказали об удивительной пользе кураги

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На даче существует риск заразиться многими болезнями, включая гельминтоз, столбняк. Об этом говорит врач-терапевт Надежда Чернышова. На даче можно
Если вам нужно краткосрочной перспективе сбросить лишние килограммы, есть несколько приемов, которые в этом могут помочь. 1. Регулярные физические
По информации эндокринолога, диетолога, сертифицированного тренера по здоровью Анастасии Тараско, некоторые привычки убивают наш мозг. 1.
Всемирная Организаця Здравоохранения (ВОЗ) внимательно следит за результатами лечения мужчины из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). У 28-летнего
Издание The Sun пишет, что многие люди игнорируют боль в ногах при ходьбе. Они связывают этот симптом с возрастом и усталостью. По данным британского