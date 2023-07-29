Российские нутрициологи рассказали об удивительной пользе кураги

Российские нутрициологи Александра Степаненко и Наталья Шульга рассказали об удивительной пользе кураги. В плодах сушеного абрикоса содержатся витамины А, Е, С, К и РР, группы В; микроэлементы (калий, железо, магний, фосфор, сера, цинк, селен, йод), фитостеролы.

Поэтому сухофрукты позволяют справиться с рядом недугов. Они способны уменьшить «плохой» холестерин в крови за счет содержания фитостеролов и клетчатки, снизить артериальное давление и нормализовать состояние сердечно-сосудистой из-за калия в составе. Регулярное включение сушеного абрикоса в свой рацион приведёт в норму гемоглобин и уменьшит риск анемии.

Кроме того, употребление кураги улучшает состояние желудочно-кишечного тракта, обладает послабляющим эффектом. Также этот сухофрукт полезен беременным женщинам из-за содержания фолиевой кислоты, кальция, железа.