Рrimamedia: Специалисты назвали 3 способа уничтожить жир на животе за 10 дней

Убрать полностью живот за 10 дней может оказаться нереальной задачей, однако есть способы, которые помогут улучшить состояние.

1. Правильное питание. Нужно избегать продуктов, которые вызывают вздутие живота, газировки и бобов в первую очередь. Увеличить потребление воды. Это поможет очистить организм и улучшить состояние живота. Снизить потребление соли. Её избыток приводит к задержке жидкости или отекам.

2. Тренировки для живота. Упражнения (планка, бег, скручивания, велоспорт) помогут избавиться от жира. Регулярные тренировки существенно ускоряют этот процесс.

3. Здоровый образ жизни. Достаточный сон поможет восстановить ресурсы организма и снизить стресс, который связан с накоплением на животе жировых отложений. Избегать стресса, практиковать медитацию и другие практики, снижающие кортизол, который непосредственно связан с набором жира в этой области.