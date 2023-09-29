Кардиолог Шляхто объяснил, чем опасно для человека низкое давление

Низкое артериальное давление – не редкость среди некоторых людей, причем некоторые с этой проблемой могут жить годами. В то же время, важно осознавать, когда низкое давление может стать реально опасным и требовать вмешательства. Об этом в Международный день здоровья сердца дал разъяснения доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, президент Российского кардиологического общества – Евгений Шляхто:

Во многих случаях пониженное артериальное давление не сопровождается ярко выраженными симптомами и не влияет на общее самочувствие. Такое состояние может быть характерно для молодых людей с астеническим телосложением, спортсменов, а также для тех, кто проживает в высокогорных районах или регионах с жарким климатом. Однако низкое давление может также служить признаком серьезных и даже опасных состояний для здоровья, таких как болезни сердечно-сосудистой системы и эндокринные расстройства, кровотечения, острые инфекционные процессы, а также травмы и поражения центральной нервной системы. Особое внимание стоит уделить случаям, когда снижение артериального давления сочетается с бледностью кожных покровов, головокружением, учащенным сердцебиением, одышкой, тошнотой или предпроблемным состоянием. Более того, падение давления, сопровождающееся потерей сознания, может повысить риск получения травмы.

В случае, если у человека длительное время наблюдается низкое артериальное давление, целесообразно внести в свой образ жизни регулярные физические нагрузки, принимать контрастные души, соблюдать режим труда и отдыха, обеспечивать полноценный ночной сон, употреблять достаточное количество воды, воздерживаться от употребления алкоголя и избегать резких изменений положения тела.

Необходимо помнить, что каждый организм индивидуален, и при наличии проблем с артериальным давлением лучше всего проконсультироваться с врачом. Только специалист сможет провести необходимое обследование и дать рекомендации, учитывая все особенности организма.