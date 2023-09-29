Кардиолог Шляхто объяснил, чем опасно для человека низкое давление
Низкое артериальное давление – не редкость среди некоторых людей, причем некоторые с этой проблемой могут жить годами. В то же время, важно осознавать, когда низкое давление может стать реально опасным и требовать вмешательства. Об этом в Международный день здоровья сердца дал разъяснения доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, президент Российского кардиологического общества – Евгений Шляхто:
В случае, если у человека длительное время наблюдается низкое артериальное давление, целесообразно внести в свой образ жизни регулярные физические нагрузки, принимать контрастные души, соблюдать режим труда и отдыха, обеспечивать полноценный ночной сон, употреблять достаточное количество воды, воздерживаться от употребления алкоголя и избегать резких изменений положения тела.
Необходимо помнить, что каждый организм индивидуален, и при наличии проблем с артериальным давлением лучше всего проконсультироваться с врачом. Только специалист сможет провести необходимое обследование и дать рекомендации, учитывая все особенности организма.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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