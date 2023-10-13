Названы 5 продуктов, от которых отказываются во время беременности, но на самом деле они полезны и безопасны

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Названы 5 продуктов, от которых отказываются во время беременности, но на самом деле они полезны и безопасны
Здоровье
Источник фото: Freepik.com

Будущие мамы часто ломают голову над тем, что им есть. Это безопасно? Что произойдет, если я это съем? Не повредит ли моя любимая закуска ребенку? Однако, по мнению диетолога Шарлотты Стирлинг-Рид, будущие мамы на самом деле могут есть намного больше, чем они думают.

Как говорит врач, многие беременные поддаются распространенным мифам и излишне ограничивают себя.

Эксперт также рассказывает о пяти продуктах и напитках, от которых некоторые отказываются во время беременности, но на самом деле они безопасны при правильном употреблении.

1. Кофе

Во время беременности кофе действительно можно пить. Важная вещь, о которой следует знать, — это ваш дневной лимит. Следует употреблять не более 200 мг кофеина в день. В одной чашке этого напитка содержится всего около 100 мг, так что вы можете выпить две.

2. Сыр с плесенью

Некоторые мягкие голубые сыры, такие как датский голубой сыр, горгонзола и рокфор, не рекомендуются употреблять из-за риска заражения листерией, но полутвердые сыры вполне допустимы. Это означает, что Эдам, Стилтон, Манчего, Фонтина, Эмменталь и Проволоне не должны вызывать опасениям, если они пастеризованы (что убивает вредные бактерии).

3. Суши

Суши можно есть, когда вы ждете ребенка, но при условии, что рыба была предварительно приготовлена. Сырая рыба и сырые моллюски не рекомендуются во время беременности из-за риска заражения листерией.

4. Арахис

Существует миф о том, что беременным женщинам нельзя есть орехи, в том числе арахис и ореховое масло, но на самом деле это не так. Рекомендуется избегать арахиса или орехов только в том случае, если у вас самих аллергия на них.

5. Яйца

Наконец-то, яйца получили зеленый свет у беременных – независимо от того, полностью ли они приготовлены, частично или даже сырые. Правда, сырые яйца содержат риск заражения сальмонеллой, из-за чего беременная женщина может получить пищевое отравление, но в целом они не вызывают никаких проблем.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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беременность, кофе
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