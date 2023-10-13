Назван популярный напиток, который может повысить сексуальное влечение и усилить оргазмы

Утренний кофе может творить чудеса с вашей сексуальной жизнью, предположил доктор Радж Каран, врач Национальной службы здравоохранения.

Все мы знаем, что кофе хорошо бодрит, но некоторые недавние исследования показывают, что повышение уровня кофеина также может сделать оргазмы более интенсивными и усилить половое влечение у человека.

Доктор объяснил, как химическое вещество, содержащееся в чашке этого ароматного напитка, влияет на организм.

«В высоких дозах кофеин расширяет кровеносные сосуды и увеличивает кровоток. А возбуждение и оргазмы во многом зависят от количества крови, приливающей к половым органам. Чем лучше кровообращение, тем больше приток крови и, следовательно, тем больше вероятность, что вы достигнете состояния возбуждения, которое подготавливает почву для сильного оргазма, - заявил врач.