Чай «спящих кошек»: учеными найдены семь видов успокоительных напитков

Эксперты выделили семь чаев, известных как «чаи спящих кошек». Они благоприятно влияют на человека, приводят к успокоению и снятию тревоги.

Ромашковый чай рекомендуется при панических атаках и депрессии, а чай с фенхелем, добавленным к черному чаю, поможет справиться со стрессом. Зеленый чай, обогащенный огромным количеством антиоксидантов, способствует чувству спокойствия, улучшая память и концентрацию внимания.

Чаи с мелиссой и мятой обладают сильными успокаивающими свойствами, борются с бессонницей. Липовый чай тоже помогает человеку снять стресс, тревогу, применяется при бессоннице и других расстройствах нервной системы. Валериановый чай прекрасно снижает тревожность и способствует лучшему сну.