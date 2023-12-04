Защищает от онкологии: Назван самый полезный чай для организма

Научные исследования ученых из Орегонского университета показали, что белый чай обладает свойствами защиты от онкологических заболеваний, пишет РБК.

Белый чай получают из молодых почек чайных кустов, покрытых белым пушком. Он проходит минимальную обработку. Именно этот процесс позволяет белому чаю сохранять большое количество веществ, укрепляющих иммунитет. Также напиток обладает антисептическими, мощными антиоксидантными свойствами. Чай способствует очищению от бактерий, снимает усталость, насыщает человека полезными минералами.

Однако исследователи подчеркивают, что правильное заваривание очень важно для максимального проявления полезных свойств чая. Рекомендуется заваривать белый чай при температуре не более 90°С.