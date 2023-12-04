Информинг » Здоровье » Защищает от онкологии: Назван самый полезный чай для организма

Защищает от онкологии: Назван самый полезный чай для организма

Image 16+
Защищает от онкологии: Назван самый полезный чай для организма
Здоровье
Фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Научные исследования ученых из Орегонского университета показали, что белый чай обладает свойствами защиты от онкологических заболеваний, пишет РБК. 

Белый чай получают из молодых почек чайных кустов, покрытых белым пушком. Он проходит минимальную обработку. Именно этот процесс позволяет белому чаю сохранять большое количество веществ, укрепляющих иммунитет. Также напиток обладает антисептическими, мощными антиоксидантными свойствами. Чай способствует очищению от бактерий, снимает усталость, насыщает человека полезными минералами.

Однако исследователи подчеркивают, что правильное заваривание очень важно для максимального проявления полезных свойств чая. Рекомендуется заваривать белый чай при температуре не более 90°С.

Информационное агентство «Informing»

Пермские ученые раскрыли, как продлить молодость

Пермские ученые раскрыли, как продлить молодость

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Защищает от онкологии: Назван самый полезный чай для организма

Сегодня, 03:53

The Sun: найден дешевый, но эффективный заменитель виагры

Сегодня, 01:43

Почему нельзя сдерживаться при чихании: у жителя Великобритании разорвало трахею

Вчера, 16:13

Доцент из Перми Рожкова нашла взаимосвязь солнцезащитного крема и молодости кожи

Вчера, 15:03

Чай «спящих кошек»: учеными найдены семь видов успокоительных напитков

Вчера, 13:33

Эксперт рассказал, угрожает ли России вспышка загадочной пневмонии из Китая

2-12-2023, 14:03

Диетолог Сорокина перечислила продукты, которые высасывают здоровье из людей

1-12-2023, 21:08

Врач-эндокринолог призывает диабетиков вести активный образ жизни

1-12-2023, 16:18

Россиянам назвали 5 простых правил, которые помогут не набрать лишний вес за зиму

1-12-2023, 14:48

Назван список полезных продуктов, которые хуже вредных

1-12-2023, 14:33

Пермские ученые раскрыли, как продлить молодость

1-12-2023, 12:03

Один против всех: врачи назвали гранат панацеей почти от всех болезней

30-11-2023, 22:08

Российские врачи нашли связь растительного масла для жарки с раковыми опухолями

30-11-2023, 17:08

Онколог Астраханцев назвал продукты, которые борются с раковыми клетками

30-11-2023, 11:33

Немецкие врачи назвали 9 «народных» способов вывести токсины после длительнього запоя

30-11-2023, 11:03

Ученые из Китая назвали 5 органов, без которых человек спокойно проживёт

30-11-2023, 10:48

Онколог-химиотерапевт Астраханцев: Алкоголь и колбасы в Новый год могут повысить риск рака

30-11-2023, 03:33

Доктор Браун перечислила полезные продукты, которые ведут к скачку сахара в крови

29-11-2023, 20:03

Сидение более 6 часов каждый день грозит женщине опухолью матки

29-11-2023, 11:43

Американские ученые утверждают, что беспросветное одиночество приводит к развитию диабета

29-11-2023, 11:13

Новости партнеров
2023
ru-RU