The Sun: найден дешевый, но эффективный заменитель виагры

Научное исследование, проведенное учеными из Нью-Йоркского университета, подтвердило, что потребление имбиря может положительно влиять на сексуальное здоровье людей. Ученые выяснили, что он увеличивает уровень тестостерона и улучшает кровоток в организме. Эти факторы содействуют улучшению сексуальной функции.

Те, кто на постоянной основе употреблял имбирь, демонстрировали активную сексуальную жизнь

В рамках эксперимента с участием 500 добровольцев исследователи изучали связь между регулярным употреблением имбиря и сексуальной активностью участников. Результаты показали, что те, кто на постоянной основе употреблял имбирь, демонстрировали активную сексуальную жизнь, проявляя частоту сексуальной активности и возбуждения.

Эти выводы подчеркивают потенциальные положительные эффекты имбиря на сексуальное здоровье и подчеркивают возможность использования этого продукта в качестве недорогого, но весьма эффективного средства.