Микробиолог Цветикова раскрыла, как потребление вина влияет на здоровье кишечника

В процессе брожения высвобождается множество полезных веществ, благотворно влияющих на здоровье кишечной микробиоты. Эту информацию предоставила микробиолог Софья Цветикова.

Является полезным для кишечника

В частности, после брожения красное сухое вино содержит метаболиты, стимулирующие рост полезных бактерий и сдерживающие вредные, поэтому его умеренное употребление является полезным для кишечника.

Врач подчеркивает, что здоровье кишечной микробиоты также зависит от разнообразия рациона питания. В случае серьезных заболеваний, связанных с потреблением алкоголя, следует исключить его вовсе из рациона.