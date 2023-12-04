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Названы самые полезные для сердца и сосудов продукты

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Названы самые полезные для сердца и сосудов продукты
Здоровье
Фото: @jcomp / freepik.com

Ряд продуктов способствует поддержанию здоровья сердца: 

  1. Черника, богатая клетчаткой и витаминами, улучшает кардиоваскулярную систему. 
  2. Авокадо, содержащее 60% ненасыщенных жиров, вместе с калием, клетчаткой и фолиевой кислотой, предотвращает болезни сердца.
  3. Кизил, с высоким содержанием калия, регулирует давление и предотвращает сердечные приступы.
  4. Фундук, богатый мононенасыщенными жирами и омега-3, помогает снизить уровень холестерина.
  5. Томаты, благодаря клетчатке, калию, витамину C и антиоксидантам, снижают холестерин и давление.
  6. Шпинат, повышая свёртываемость крови, защищает от закупорки сосудов и нормализует артериальное давление.
  7. Яблоки, богатые антиоксидантами и клетчаткой, снижают уровень холестерина.
  8. Чечевица, содержащая фолиевую кислоту, железо и витамин B1, снижает уровень вредного холестерина.
  9. Овёс, с бета-глюканом, снижает холестерин и препятствует развитию болезней сердца.
  10. Зелёный чай с флавоноидами и антиоксидантами снижает уровень холестерина и вероятность образования тромбов.
  11. Оливковое масло, богатое мононенасыщенными жирами и полифенольными соединениями, помогает контролировать холестерин и уменьшает риск сердечных заболеваний.

Информационное агентство «Informing»

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