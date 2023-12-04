Названы самые полезные для сердца и сосудов продукты

Ряд продуктов способствует поддержанию здоровья сердца:
- Черника, богатая клетчаткой и витаминами, улучшает кардиоваскулярную систему.
- Авокадо, содержащее 60% ненасыщенных жиров, вместе с калием, клетчаткой и фолиевой кислотой, предотвращает болезни сердца.
- Кизил, с высоким содержанием калия, регулирует давление и предотвращает сердечные приступы.
- Фундук, богатый мононенасыщенными жирами и омега-3, помогает снизить уровень холестерина.
- Томаты, благодаря клетчатке, калию, витамину C и антиоксидантам, снижают холестерин и давление.
- Шпинат, повышая свёртываемость крови, защищает от закупорки сосудов и нормализует артериальное давление.
- Яблоки, богатые антиоксидантами и клетчаткой, снижают уровень холестерина.
- Чечевица, содержащая фолиевую кислоту, железо и витамин B1, снижает уровень вредного холестерина.
- Овёс, с бета-глюканом, снижает холестерин и препятствует развитию болезней сердца.
- Зелёный чай с флавоноидами и антиоксидантами снижает уровень холестерина и вероятность образования тромбов.
- Оливковое масло, богатое мононенасыщенными жирами и полифенольными соединениями, помогает контролировать холестерин и уменьшает риск сердечных заболеваний.